Der Ausstand bedroht inzwischen die Versorgungslage mit Benzin - fast ein Drittel der Tankstellen in Frankreich haben Probleme mit dem Nachschub, wie das Energieministerium am Sonntag mitteilte. Bis zum Nachmittag hätten 29,7 Prozent der Tankstellen Engpässe bei mindestens einer Benzinsorte gemeldet. Am Samstag waren es noch 21 Prozent. Frankreich habe weitere Reserven freigegeben und erhöhe die Importe. Im Laufe des Montag sollte sich damit die Lage entspannen, wird Ministerin Agnes Pannier-Runacher in der Mitteilung zitiert.