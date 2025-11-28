Die Nexperia-Lieferkette ist unterbrochen, seit die niederländische Regierung am 30. September die Kontrolle über das Unternehmen übernommen hatte. Zur Begründung hatte es damals geheissen, man wolle verhindern, dass der frühere Vorstandschef die europäischen Aktivitäten von den Niederlanden nach China verlagere. Die chinesische Seite erklärte sich daraufhin als nicht mehr der europäischen Führung unterstellt. Am Mittwoch hatten der chinesische Handelsminister Wang Wentao und EU-Handelskommissar Maros Sefcovic über das Thema gesprochen.