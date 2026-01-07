China legt im Taiwan-Streit mit Japan mit neuen wirtschaftlichen Massnahmen nach. Nur einen Tag nach dem Exportverbot sogenannter Dual-Use-Güter leitete die Volksrepublik am ‌Mittwoch ‌eine Antidumping-Untersuchung gegen Importe aus Japan ein. Konkret geht es um die Chemikalie Dichlorosilan, die vor allem in der Halbleiterindustrie verwendet wird, wie das Handelsministerium in Peking mitteilte. Die Untersuchung sei auf ​Antrag chinesischer Hersteller eingeleitet worden. Diese beklagten demnach, dass die ‌Einfuhrmengen aus Japan von 2022 bis ‌2024 gestiegen, die Preise jedoch um 31 Prozent gefallen seien. Dies habe der heimischen Industrie geschadet.