Separate Untersuchungen ‌hätten bei diesen Höchstdosen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von knapp 21,8 Kilogramm bei Zepbound und gut 21,3 Kilogramm bei Wegovy gezeigt. Novo Nordisk fordert per Gerichtsbeschluss den Stopp der Kampagne sowie eine Richtigstellung. ​Zudem verlangt das Unternehmen Schadenersatz, der auch die durch die Werbung erzielten ​Gewinne von Eli Lilly umfassen soll. Eine Stellungnahme ​des US-Unternehmens lag zunächst nicht vor.