Der SPD-Politiker sagte bei einem Unternehmertag des Aussenhandelsverbandes BGA in Berlin: «Natürlich müssen wir unsere Wirtschaft vor unfairen Handelspraktiken schützen.» Es gehe um gleiche Wettbewerbsbedingungen. «Unsere Reaktion als EU darf aber nicht dazu führen, dass wir uns selbst schädigen. Deswegen müssen die Verhandlungen mit in China in Bezug auf Elektrofahrzeuge weitergehen.»