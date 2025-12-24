Macron: Werden digitale Souveränität verteidigen

Macron erklärte, ​die US-Massnahmen zielten darauf ab, die europäische digitale Souveränität zu untergraben. Man werde gemeinsam mit der EU-Kommission ‌und den europäischen Partnern weiterhin die digitale Souveränität und die regulatorische Autonomie verteidigen, fügte er ‍hinzu. Die EU habe von den USA eine Begründung für die Einreise-Verbote verlangt, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission. «Falls nötig, werden wir rasch und entschlossen reagieren, um unsere Vorschriften ​gegen ungerechtfertigte Massnahmen zu verteidigen.» Der EU-Binnenmarktkommissar, Stéphane Séjourné, kündigte an: «Keine Sanktion wird die Souveränität der europäischen Völker zum Schweigen bringen.»