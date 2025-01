In einem potenziell richtungsweisenden Verfahren hat am Freitag die Anhörung vor dem Supreme Court über den Zwangsverkauf oder ein mögliches Verbot von TikTok in den USA begonnen. Die Richter müssen abwägen, ob die Risiken für die nationale Sicherheit solche Massnahmen rechtfertigen oder das von der Verfassung garantierte Recht auf freie Meinungsäusserung schwerer wiegt. TikTok hat in den USA etwa 170 Millionen Nutzer, rund die Hälfte der Bevölkerung.