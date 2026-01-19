Der Investor ‌Elliott fordert die Aktionäre ‌von Toyota Industries auf, das vergangene Woche auf 18.800 Yen je Aktie erhöhte Angebot von Toyota nicht anzunehmen. Stattdessen ⁠schlug der Investor einen Wachstumsplan vor, der den Wert des Unternehmens bis 2028 auf ​40.000 Yen je Aktie ‌mehr als verdoppeln ‍soll.