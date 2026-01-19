Der Investor Elliott fordert die Aktionäre von Toyota Industries auf, das vergangene Woche auf 18.800 Yen je Aktie erhöhte Angebot von Toyota nicht anzunehmen. Stattdessen schlug der Investor einen Wachstumsplan vor, der den Wert des Unternehmens bis 2028 auf 40.000 Yen je Aktie mehr als verdoppeln soll.
Die Aktie von Toyota Industries notierte am Montagmorgen mit 19.450 Yen über dem Angebotspreis. Das Angebot stammt von Toyota Motor, der Konzerngesellschaft Toyota Fudosan und dem Toyota-Verwaltungsratschef Akio Toyoda. Elliott ist nach eigenen Angaben der grösste Minderheitsaktionär von Toyota Industries.