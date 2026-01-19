Der Investor  ‌Elliott fordert die Aktionäre  ‌von Toyota Industries auf, das vergangene Woche auf 18.800 Yen je Aktie erhöhte Angebot von Toyota nicht anzunehmen. Stattdessen ⁠schlug der Investor einen Wachstumsplan vor, der den Wert des Unternehmens bis 2028 auf ​40.000 Yen je Aktie ‌mehr als verdoppeln ‍soll.

Die Aktie von Toyota Industries notierte ​am Montagmorgen mit 19.450 Yen über dem Angebotspreis. Das Angebot stammt von ‌Toyota Motor, der Konzerngesellschaft ⁠Toyota Fudosan und dem Toyota-Verwaltungsratschef ‌Akio Toyoda. Elliott ist nach eigenen Angaben der ‍grösste Minderheitsaktionär von Toyota Industries.