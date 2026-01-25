«Die wollen immer mehr»

Diese Einigung gilt jedoch nicht für Salzgitter. Am Freitag habe es ein Spitzengespräch zwischen beiden Parteien gegeben, heisst es aus Verhandlungskreisen. «Es lagen die gleichen Zusagen wie für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland auf dem Tisch.» Das habe der Arbeitnehmerseite aber nicht gereicht. «Immer wieder wurden neue Forderungen auf den Tisch gelegt und dabei rote Linien überschritten.»