Wie steht es mit der Sicherheit der Anlage?

Auf lange Sicht ist das ‍Problem der Kühlung ungelöst, seit 2023 die Staumauer und das Wasserkraftwerk des riesigen Kachowka-Stausees zerstört wurden. Dem Kraftwerk fehlt es deshalb an Kühlwasser unter anderem für die Abklingbecken für verbrauchte Brennelemente. Ohne Wasserzufuhr könnte das Wasser in den Becken verdunsten, die Temperaturen steigen ​und Brandgefahr entstehen. Nach Angaben des ukrainischen Staatsunternehmens Energoatom ist der Füllstand im Kühlwasser-Reservoir des Kraftwerks seit der Zerstörung ‍des Staudamms schon um mehr als 15 Prozent oder drei Meter gesunken und geht weiter zurück. Bei der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 hatte der Austritt von Wasserstoff aus einem Abklingbecken zu einer Explosion geführt.