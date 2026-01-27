Carney hatte vergangene Woche auf dem ⁠Weltwirtschaftsforum in Davos die Staaten dazu aufgerufen, das Ende einer regelbasierten Weltordnung zu akzeptieren. Sogenannte Mittelmächte müssten zusammenarbeiten, ​um nicht Opfer der amerikanischen Hegemonie ‌zu werden. «Denn wenn man ‍nicht am Tisch sitzt, steht man auf der Speisekarte», sagte ​Carney, ohne die USA oder Trump direkt zu nennen. Trump hatte daraufhin die Einladung Kanadas zu ‌einem von ihm geplanten sogenannten Friedensrat ⁠zurückgezogen. Zudem drohte er ‌am Samstag mit Zöllen von 100 Prozent auf kanadische Waren, sollte ‍Ottawa ein Handelsabkommen mit dem US-Rivalen China abschliessen. Bessent sagte, solche Zölle wären eine ​Katastrophe für Kanada.