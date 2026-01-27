Carney habe in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump am Montag einige seiner Äusserungen von vergangener Woche sehr aggressiv zurückgenommen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Montag im Fernsehsender Fox News. Eine Stellungnahme aus Carneys Büro lag zunächst nicht vor.
Carney hatte vergangene Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Staaten dazu aufgerufen, das Ende einer regelbasierten Weltordnung zu akzeptieren. Sogenannte Mittelmächte müssten zusammenarbeiten, um nicht Opfer der amerikanischen Hegemonie zu werden. «Denn wenn man nicht am Tisch sitzt, steht man auf der Speisekarte», sagte Carney, ohne die USA oder Trump direkt zu nennen. Trump hatte daraufhin die Einladung Kanadas zu einem von ihm geplanten sogenannten Friedensrat zurückgezogen. Zudem drohte er am Samstag mit Zöllen von 100 Prozent auf kanadische Waren, sollte Ottawa ein Handelsabkommen mit dem US-Rivalen China abschliessen. Bessent sagte, solche Zölle wären eine Katastrophe für Kanada.
(Reuters)