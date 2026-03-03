Die Einnahmen aus der Investition von Elliott sollen für den Rückkauf von Aktien im Rahmen des neuen Plans verwendet werden, teilte Pinterest mit. Elliott, einer der bekanntesten aktivistischen Investoren der ‌Welt, war bereits vor der neuen Einlage mit 4,8 Prozent der drittgrösste Aktionär von Pinterest. «Wir sind seit unserer ersten ​Investition im Jahr 2022 treue Unterstützer von Pinterest ​und haben eine starke Überzeugung ​vom Kurs des Unternehmens», sagte Marc Steinberg, Partner bei Elliott und Mitglied im ‌Pinterest-Verwaltungsrat.