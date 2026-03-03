Der aktivistische Investor Elliott pumpt eine Milliarde Dollar in die Internet-Plattform Pinterest und wird damit wohl zum grössten Aktionär der Online-Pinnwand. Pinterest kündigte zudem am Dienstag ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3,5 Milliarden Dollar an. Die seit Monaten schwache Aktie des Unternehmens legte im vorbörslichen US-Handel um fast neun Prozent zu.
Die Einnahmen aus der Investition von Elliott sollen für den Rückkauf von Aktien im Rahmen des neuen Plans verwendet werden, teilte Pinterest mit. Elliott, einer der bekanntesten aktivistischen Investoren der Welt, war bereits vor der neuen Einlage mit 4,8 Prozent der drittgrösste Aktionär von Pinterest. «Wir sind seit unserer ersten Investition im Jahr 2022 treue Unterstützer von Pinterest und haben eine starke Überzeugung vom Kurs des Unternehmens», sagte Marc Steinberg, Partner bei Elliott und Mitglied im Pinterest-Verwaltungsrat.
Pinterest hat seine Bemühungen verstärkt, das Nutzerwachstum anzukurbeln und von der zunehmenden Verbreitung von KI-gestützten Einkaufswerkzeugen zu profitieren. Ende Dezember zählte das Unternehmen 619 Millionen Nutzer. Obwohl der Vorstoss in die Künstliche Intelligenz die Nutzerzahlen auf Rekordhöhen getrieben hat, kämpft das Unternehmen damit, Investoren davon zu überzeugen, dass diese Innovationen auch die Werbeeinnahmen steigern können. Grund dafür ist der harte Wettbewerb mit grösseren Konkurrenten wie den Meta-Plattformen Instagram und Facebook.
(Reuters)