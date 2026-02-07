Eine Ideallösung, bei der niemand verliert?

Bertschy: Die Mitte-Initiative ist mit Steuerausfällen bis drei Milliarden bei einem Vollsplitting sündhaft teuer, wofür alle mit höheren Steuertarifen bezahlen müssten. Es ist eine Augenwischerei der Mitte-Parteispitze, zu sagen, dass es eine andere mehrheitsfähige Lösung gibt. Man hat jahrelang um den jetzigen Kompromiss gerungen. Jeder andere Vorschlag ist unausgegoren, weil er die Heiratsstrafe nicht vollständig und insbesondere auf kantonaler Ebene nicht beseitigt. Die Gegner sind sich ja nicht einmal einig, ob sie die alternative Steuerberechnung oder die viel teurere Splittinglösung wollen. Mit der Individualbesteuerung haben wir jetzt die einmalige Chance, endlich die Heiratsstrafe abzuschaffen. Damit schaffen wir auch neue Erwerbsanreize.