Bei Michael O'Leary (64) klingelt es bald in der Kasse – und zwar so richtig: Der streitbare CEO der Billig-Airline Ryanair streicht einen der grössten Boni in der Wirtschaftsgeschichte Europas ein. Auf einen Schlag bekommt er über 100 Millionen Euro. Zusätzlich zu seiner Vergütung von total 4,7 Millionen Euro für das letzte Jahr.