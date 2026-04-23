Der Bundesrat verlangt von dem Institut deutlich dickere Kapitalpuffer. Weil die Bilanz ‌der UBS rund eineinhalbmal so gross ist wie die Wirtschaftsleistung ​des Landes, könnte ein Rettungsversuch bei einer Schieflage der Grossbank den Staat in Bedrängnis bringen. Die Massnahmen könnten die UBS dazu zwingen, das harte Kernkapital (CET1) um rund 20 Milliarden Dollar aufzustocken. Das ist zwar weniger als die bis zu 26 Milliarden Dollar, die die Regierung im Juni im Rahmen eines Entwurfs nannte. Dennoch geht die Bank gegen die Pläne ‌auf die Barrikaden: Das Massnahmenpaket sei extrem, nicht international abgestimmt und hätte weitreichende Folgen für die Schweizer Wirtschaft.