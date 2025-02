«Niemand kann ernsthaft argumentieren, dass damit die Wettbewerbsfähigkeit nicht massiv geschwächt und die Weiterführung unserer Strategie und des nachhaltig profitablen Geschäftsmodells nicht infrage gestellt würde», erklärte UBS-Compliance-Chef Markus Ronner in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Als Folge davon würde die Schweizer Grossbank auch an Attraktivität bei Investoren und Kunden einbüssen. «Kosten bedeuten eine deutliche Einbusse bei den zu erwartenden Gewinnen.»