Entsprechend dürften die Mechanismen, mit denen die EU die hiesigen Unternehmen schützen wolle, ‌die chinesischen Hersteller nicht abschrecken, sagte Auto-Analyst Felipe Munoz. Die chinesischen Unternehmen hätten bewiesen, ​dass sie alles sehr schnell umsetzen könnten. So seien sie auf Hybridautos umgestiegen, nachdem die EU Zusatzzölle auf chinesische Elektroautos verhängt habe. «Made in Europe» werde das Leben für die Chinesen etwas schwieriger machen, sagte er. «Aber es wird sie nicht stoppen.»