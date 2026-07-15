Die ‌Offerte sei durch Finanzierungszusagen von ​Banken über etwa 50 Milliarden Dollar abgesichert, sagten die Insider. Stripe und Advent planten einen gemeinsamen Besitz zu gleichen Teilen. Eine erste Kontaktaufnahme habe es bereits Anfang April gegeben. Bislang hätten die Bieter jedoch keine ‌Antwort von PayPal erhalten. Sie strebten Gespräche mit PayPal in den nächsten Wochen an.