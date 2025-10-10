Auf der linken Seite des Dnipro, der die Hauptstadt teilt, warteten Menschenmengen an Bushaltestellen, da die U-Bahn nicht fuhr. An Ausgabestellen füllten Einwohner Wasserflaschen. «Wir haben die ganze Nacht kein Auge zugetan», sagte die Rentnerin Ljuba, während sie Wasser holte. «Ab 2.30 Uhr war es so laut. Um 3.30 Uhr hatten wir keinen Strom, kein Gas, kein Wasser. Nichts.» Der 23-jährige Student Anatolij sagte der Nachrichtenagentur Reuters: «Ich komme nicht zur Arbeit, weil die U-Bahn nicht fährt und die Busse überfüllt sind.» Er habe die Nacht wegen der lauten Explosionen in seinem Flur verbracht.