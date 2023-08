Weil EWZ in eigenen Wasser- und Windkraftwerken sowie Solaranlagen genügend Strom für die Grundversorgung produziert, werden die reinen Energiepreise nur leicht angepasst. Allerdings steigen die Aufwendungen für die Stromreserve des Bundes und die Abgaben an die nationale Übertragungsgesellschaft spürbar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.