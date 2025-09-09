Dies geht aus den Berechnungen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom hervor. Ein typischer Haushalt bezahlt im kommenden Jahr demnach 27,7 Rappen pro Kilowattstunde, wie die ElCom am Dienstag mitteilte. Die Stromrechnung kostet für einen Durchschnittshausalt damit im nächsten Jahr 58 Franken weniger als 2025. Die Senkung um 1,3 Rappen pro Kilowattstunde gegenüber dem Vorjahr sei auf tiefere Energiepreise zurückzuführen.