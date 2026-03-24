Er hoffe auf die sogenannten Beschleunigungserlasse für den Ausbau der Produktion und der Netze. Jenen für den Ausbau der Produktion verabschiedete das Parlament im Herbst. Ebenfalls im Herbst gab der Bundesrat bekannt, er wolle die Solarstrom-Produktion bis 2030 stark erhöhen und einen Winterstrom-Bonus für grosse Anlagen einführen.