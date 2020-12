Damit werde der Übergang in die Datenwolke (Cloud) beschleunigt. Zudem könne man gemeinsam neue Produkte und Dienstleistungen wie die nächste Generation von Cloud-basierten Energiemanagement-Lösungen für "Smart Infrastructure" und "Smart Cities" entwickeln, hiess es. Mit der Google-Cloud würden die Cyber-Sicherheit gestärkt und über die Zeit die Kosten reduziert.

"Die Parteien werden die Details der Partnerschaft in den kommenden Wochen finalisieren", schrieb das Unternehmen. Landis+Gyr werde zusätzliche Informationen zur strategischen Partnerschaft mit Google-Cloud am Kapitalmarkttag am 27. Januar 2021 bekannt geben.

(AWP)