Das Investmentvehikel der Strüngmanns hat im laufenden Jahr bereits BioNTech-Aktien im Wert von rund 110 Millionen Dollar (103 Millionen Euro) verkauft und im letzten Monat die geplante Veräusserung von Aktien im Wert von fast dem Doppelten davon angemeldet — eine der grössten Verkaufsaktionen der Milliardäre für die in New York notierte Aktie. Dies geht aus Pflichtmitteilungen bei der New Yorker Börse hervor.