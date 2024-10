Im laufenden Jahr dürfte die Zahl um 25 Prozent auf rund 22.200 steigen, wie aus einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Im September hatte Allianz Trade nur mit einem Plus von 21 Prozent auf rund 21.500 Fälle gerechnet. Das Unternehmen erhöhte auch seine Prognose für 2025 und rechnet dann mit einem Anstieg um vier (bisher erwartet: zwei) Prozent auf 23.000 Insolvenzen. «Die anhaltende wirtschaftliche Schwäche in Europa, insbesondere in Deutschland, macht den hiesigen Unternehmen zu schaffen», sagte Milo Bogaerts, Chef von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz.