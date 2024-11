Ein konkretes Beispiel zeigt Andreas Glättli, Pächter des Campingplatzes am Türlersee im Kanton Zürich, auf: Für einen Badi-Eintritt von 5 Franken gehen bei einer Zahlung mit Debitkarte 10 bis 15 Rappen weg, also 2 bis 3 Prozent. Bei Kreditkarten sind es rund 2 Prozent, bei Twint fallen 1,5 Prozent an. Bargeld sei für ihn Trumpf, so Glättli.