Vor seinem geplanten Börsengang will Shein offenbar durch Preiserhöhungen den Umsatz in die Höhe treiben. Der für seine Billig-Angebote bekannte chinesische Modehändler verkaufe einige seiner Kernprodukte mehr als ein Drittel teurer als noch vor einem Jahr, ergab eine Erhebung des britischen Research-Hauses Edited. In Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sei der Durchschnittspreis etwa für Frauenkleider um 36 Prozent auf 30,20 Euro gestiegen. Im weltweit wichtigsten Markt USA belaufe sich das Plus auf 28 Prozent. Shein wollte sich zu diesem Thema nicht äussern.