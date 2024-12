Während die Zahl der Milliardäre in Österreich schrumpfte, legte sie in Deutschland auf 117 und in der Schweiz auf 85 zu. Die Schweiz habe wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur und die USA in den letzten Jahren von Zuzügen von Milliardären profitiert. Seit 2020 würden die Milliardäre häufiger umziehen. «Steuerliche Entscheidungen sind nur ein Grund dafür», erklärte Cavalli. Milliardäre und Millionäre würden ihre Wohnsitze auch verlegen, weil sie an politisch stabileren Orten wohnen und Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung haben wollten. «Die Covid-Situation hatte viele Auswirkungen, die einige dieser Umzüge ausgelöst haben, und die Schweiz ist sicherlich einer der Hauptnutzniesser.»