Damit hat es sich dann auch schon. Im Langfristvergleich wird die Situation weniger vorteilhaft beurteilt, wie aus der am Dienstag publizierten Studie «Ruhestandsmonitor 2025» hervorgeht. Im Jahr 2013 lag der Wert zur finanziellen Absicherung noch bei 59,6 Prozent und erreichte im Folgejahr 2014 ein Hoch von 64,8 Prozent. Immerhin gab es seit Tiefstwert vor drei Jahren nach der Corona-Pandemie mit 53 Prozent eine Erholung.