Deutschland weise den höchsten Anteil an notleidenden Unternehmen in der Region und den stärksten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr auf, der Anteil angeschlagener Firmen habe sich auf 16,6 Prozent verdoppelt. Die grösste europäische Volkswirtschaft habe mit einer schwächelnden globalen Nachfrage, hohen Energiekosten, Infrastrukturproblemen und politischer Instabilität im In- und Ausland zu kämpfen. Aber auch die Schweiz habe im Jahresvergleich einen der stärksten Zuwächse bei Unternehmen mit Insolvenzrisiko verzeichnet. 8,2 Prozent der Firmen befänden sich in Schwierigkeiten. Schweizer Unternehmen mit einem hohen Anteil an Exporten etwa in die USA, nach Deutschland und China, seien besonders gefährdet.