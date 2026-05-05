Langfristig würden durch den verstärkten Einsatz von KI-Agenten sogar Jobs geschaffen, betonte die Gartner-Expertin. Hochdigitalisierte ​Unternehmen wüchsen in der Regel überdurchschnittlich und benötigten daher zusätzliche Arbeitskräfte, ​um die KI-Systeme zu steuern und ​zu warten. «Dieses Phänomen lässt sich am einfachsten mit dem 'Jevons-Paradoxon' beschreiben», fügte sie hinzu. ‌Der britische Ökonom William Stanley Jevons beschrieb im 19. Jahrhundert das Phänomen, dass bei einer effizienteren Nutzung eines Rohstoffs die Nachfrage nach diesem nicht unbedingt fallen ​muss. ​Durch die geringeren Kosten verbreitet sich eine ⁠bestimmte Technologie schneller, wodurch der Gesamtbedarf für ​den Rohstoff steigt.