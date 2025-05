Vermehrt Kapitalbezüge wegen sinkender Umwandlungssätze

In den vergangenen Jahren hätten sich Kapitalbezüge einer immer grösseren Beliebtheit erfreut, was auch die Neurentenstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) aufzeige, so die VZ-Experten weiter. Grund dafür seien sinkende Umwandlungssätze, die für die Berechnung der jährlichen Rente gelten. Dadurch bewegen sich die Renten auf einem im Vergleich zu früheren Jahren tieferen Niveau.