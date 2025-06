Die Konsumenten in Europa sind einer Studie zufolge zurückhaltend und haben die Inflation trotz wieder normalerer Werte noch nicht verdaut. In Deutschland gaben in einer Umfrage 62 Prozent an, die wirtschaftliche Lage als negativ einzuschätzen, wie die Unternehmensberatung BCG am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das sind zehn Punkte mehr als im Vorjahr. Europaweit gab es mit jeweils über 70 Prozent noch skeptischere Einschätzungen in Frankreich und Grossbritannien. In Skandinavien sind es dagegen nur 36 Prozent. Folge sind oft der Wunsch, stärker zu sparen und Rabatte zu suchen.