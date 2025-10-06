Dabei hat sich die Wissenskluft abhängig vom Einkommen weiter vergrössert. Zu diesem Schluss kommt der am Montag zum zweiten Mal veröffentlichte Finanzkompetenzindex 2025 von True Wealth. Mit einem durchschnittlichen Indexwert von 5,43 von 10 Punkten können demnach die meisten Befragten einfache Finanzfragen korrekt beantworten. Konzepte wie Zinseszins, Inflation und Diversifikation sind mehrheitlich bekannt.