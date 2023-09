Kaputte Unterseekabel sind einer Studie der Allianz zufolge mit Abstand die häufigste Schadenursache bei Windparks in der Nord- und Ostsee. 53 Prozent der Schadenmeldungen von 2014 bis 2020 entfielen auf beschädigte, abgeknickte oder verloren gegangene Kabel, berichtete der Versicherer in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das könne ganze Anlagen lahmlegen. Ein Fünftel der Schäden machten defekte Windturbinen aus. Eine Häufung von Ausfällen bei den immer grösser werdenden Turbinen sei aber nicht festzustellen, sagte Harald Dimpflmaier, der als Chief Underwriter in Deutschland für das Geschäft des Münchner Versicherungsriesen mit Energie und Bau verantwortlich ist, der Nachrichtenagentur Reuters. «Bei Kabelschäden entsteht ein grosser Teil bereits während der Bauphase.» Vor allem von Schiffsankern droht den Kabeln zu den Offshore-Plattformen nahe dem Meeresgrund Gefahr.