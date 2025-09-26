Das bedeutet, dass die Hälfte der Leute mehr, die andere Hälfte weniger als diese Summe vererbt. Die Unterschiede sind dabei enorm, wie die am Freitag publizierte Auswertung von über 3000 Haushalten durch das VZ Vermögenszentrum ergab. So hinterlässt ein Viertel der Ehepaare weniger als 829'000 Franken, während ein weiteres Viertel mehr als 2,4 Millionen Franken weitergeben kann.