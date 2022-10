Die Studie nährt die Bedenken, dass sich Europa durch eine überstürzte Abkehr von russischem Gas länger als nötig an fossile Brennstoffe bindet. Für die Regasifizierung von LNG und zur Einspeisung in das Gasnetz errichtet Deutschland in Windeseile neue Terminals, um die inzwischen ausbleibenden russischen Lieferungen ersetzen zu können. Russland hat bisher rund die Hälfte des deutschen Gasbedarfs gedeckt.