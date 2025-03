Nach einer Anlaufphase sind demnach die grössten Impulse für das Wirtschaftswachstum für die Jahre 2028 und 2029 zu erwarten. Demnach wirken sich staatliche Investitionen in mehreren Bereichen positiv aus. Sie steigerten direkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Einkommen. «So erhöhen beispielsweise öffentliche Investitionen in den Strassenbau den Auftragsbestand bei den Tiefbauunternehmen», so das DIW. «In der Folge steigen die gesamtwirtschaftlichen Einkommen der Beschäftigten und somit der private Konsum.» Eine bessere Infrastruktur wiederum reduziere die privaten Investitionskosten – etwa indem Güter wie Maschinen schneller transportiert und Anträge schneller bearbeitet werden könnten.