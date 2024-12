Die anhaltend angespannte wirtschaftliche Lage in der Schweiz schlage sich auch 2025 deutlich im Konsumverhalten nieder, heisst es in einer am Dienstag vom Beratungsunternehmen Alix Partners veröffentlichten Mitteilung. Von der Konsum-Zurückhaltung müssen sich laut der Studie vor allem Detailhändler und Gastronomiebetriebe in Acht nehmen.