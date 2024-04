In vier von acht Metropolen seien die Angebotspreise bereits über dem Vorjahresniveau, teilte ImmoScout24 am Montag mit. «Im Vergleich zum Vorjahr ist das Interesse am Eigentumserwerb erheblich gestiegen – in den Metropolen sogar um 49 Prozent», erklärte Geschäftsführerin Gesa Crockford. Der Angebotsüberhang am Kaufmarkt reduziere sich. «Daher nehmen wir an, dass die Kaufpreise in Zukunft steigen werden.»