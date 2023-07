In dem neu erfassten Zeitraum vom 25. Februar bis zum 31. Mai stieg der Wert aller erfassten Zusagen an die Ukraine um gut 13 Milliarden Euro auf insgesamt rund 165 Milliarden Euro, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Donnerstag mitteilte. Dabei handele es sich zumeist um Militärhilfe. "Trotz dieser Konzentration auf militärische Zusagen liegen die tatsächlichen Lieferungen deutlich unter den versprochenen", so das Fazit der Kieler Forscher. Insgesamt sei nur etwas mehr als die Hälfte der zugesagten schweren Waffen geliefert worden.