Nur etwa elf Prozent der Unternehmen rechnet Kearney zur Führungsgruppe bei der Transformation. Den Rest teilten die Experten etwa je zur Hälfte in «Follower» und «Nachzügler» ein. Zur ersten Kategorie zählten Konzerne aus dem Technologie-, Energie- und Pharmasektor. In Traditionsbranchen wie dem Automobilbau und der Industrie sei der Widerstand am grössten. Fahrzeug-Hersteller sähen vor allem die Digitalisierung als Risiko, erläuterte Kearney-Manager Lakner. «Es herrscht unsicheres Abwarten und wenig proaktives Handeln, auch weil es kein zuverlässiges Rahmenwerk gibt.» Gewisse Märkte wie China scheinen bereits abgeschrieben zu sein.