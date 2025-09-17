Der durchschnittliche «Buyback Aristocrat» hat seine Aktienanzahl in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich 4 Prozent pro Jahr reduziert, während sich die Aktienanzahl des durchschnittlichen S&P 500 praktisch nicht verändert hat, schreiben die Analysten um Ben Snider von Goldman Sachs in der jüngst publizierten Kundennotiz. Das Resultat lässt sich sehen. Die Buyback-Aristokraten haben den gleichgewichteten S&P 500 seit Jahresbeginn um 4 Prozentpunkte und seit 2012 um durchschnittlich 3 Prozentpunkte übertroffen - trotz eines ähnlichen Konsenswachstums des Gewinns pro Aktie für 2026, werden diese Aktien mit einem geringen Abschlag beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gegenüber dem S&P 500 gehandelt.