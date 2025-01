Seine Energieversorger betrieben ihre Kohlekraftwerke in voller Übereinstimmung mit den Umweltgesetzen auf Landes- und Bundesebene, teilte Berkshire auf Anfrage mit. Weitere SCR-Wäscher seien nicht eingesetzt worden, weil dies «eine teure Technologie für unsere Kunden» sei. Emissionen seien durch andere Methoden reduziert worden. Zudem seien einige Kohlekraftwerke vorzeitig stillgelegt sowie andere auf Gas umgestellt worden, hiess es weiter. Der Konzern habe so die NOx-Emissionen seines Stromportfolios in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich reduziert. Kohlekraft mache heute nur noch 22 Prozent der Stromerzeugung von Berkshire aus, gegenüber 71 Prozent im Jahr 2005. Berkshire plane, bis 2049 vollständig aus der Kohlekraft auszusteigen.