Diese Selbsteinschätzung in Bezug auf das eigene Finanzwissen passe jedoch nicht zu den Investitionsentscheiden dieser vermögenden Kundschaft, so die Studie. Nur 28 Prozent der Befragten haben sich beim Investieren klare Renditeziele gesetzt und nur 16 Prozent verstehen komplexere Finanzinstrumente wie Derivate. Auch legen drei Viertel (75 Prozent) ihr Geld in Aktien an, aber nur knapp die Hälfte (48 Prozent) investiert in Fonds oder ETFs (Exchange Traded Funds), die sich besonders gut für das untersuchte Segment eignen würden. Ferner verfügen 31 Prozent nicht über ein Konto der Säule 3a. Dabei steht unter den Finanzthemen, welche die vermögenden Kundinnen und Kunden am meisten beschäftigen, die Planung der Altersvorsorge (59 Prozent) ganz zuoberst.