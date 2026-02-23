Forschungs- und Entwicklungschef Martin Holst Lange erklärte zwar, man sei mit dem Ergebnis «zufrieden», räumte jedoch ein, von der Leistung des Konkurrenzprodukts «ein wenig überrascht» worden zu sein. Der Konzern setze nun auf eine ​weitere Studie mit ​einer höheren Dosierung in der zweiten Jahreshälfte. Analysten zeigten sich jedoch ⁠skeptisch: «Die Debatte wird sich nun darauf verlagern, ob eine höhere Dosis von CagriSema ​die Lücke zu Zepbound schliessen kann, ⁠aber das ist ungewiss», sagte Emily Field von der Barclays Bank.