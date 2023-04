An der Börse kam die Nachricht gleichwohl nicht gut an: Merck-Aktien waren mit einem Minus von mehr als fünf Prozent grösster Verlierer im Leitindex Dax. Der Wirkstoff Evobrutinib zur Behandlung schubförmiger Multipler Sklerose ist neben dem Krebsmittel Xevinapant der grösste Hoffnungsträgern in der Pharma-Pipeline von Merck, der Konzern traut ihm Blockbuster-Potenzial und damit Umsätze in Milliardenhöhe zu.