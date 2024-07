Die Titel des israelischen Arzneimittelforschers Compugen sowie der Rivalen Iteos Therapeutics und Arcus Biosciences aus Massachussets und Kalifornien verlieren an der Wall Street zwischen knapp vier und knapp sechs Prozent. Die Anteilsscheine von Roche stagnieren indes in Zürich bei 244,5 Franken, nachdem sie am Vortag um gut zwei Prozent abgerutscht waren.