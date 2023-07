Ramaphosa war im Juni im Rahmen einer Friedensinitiative mit anderen afrikanischen Staatsoberhäuptern in Kiew und Moskau. In seiner Eingabe an das Gericht deutete er nun an, diese Bemühungen könnten gefährdet sein: "Eine Verhaftung von Präsident Putin würde zu einer neuen Komplikation führen, die jede friedliche Lösung ausschliessen würde", hiess es. Der Kreml hat sich noch nicht öffentlich dazu geäussert, ob Putin an dem Gipfeltreffen teilnehmen wird. Laut Ramaphosa ist die Entscheidung noch offen.