Nach Hochrechnungen des Rates für wissenschaftliche und industrielle Forschung (Council for Scientific and Industrial Research) vom Freitag wird der ANC 40,5 Prozent der Stimmen erhalten. Ihm folgt die wirtschaftsfreundliche Demokratische Allianz (DA) mit 23,4 Prozent. Platz drei belegt demnach die neu gegründete Partei uMkhonto we Sizwe (MK) unter der Führung des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma mit knapp elf Prozent. Die marxistischen Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit (EFF) liegen bei knapp zehn Prozent.